Кто играл доктора в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Роль хирурга Пён Ки, вступившего в сговор с охранниками, сыграл южнокорейский актер Ю Сон Чжу. Родился он 12 ноября 1973 года. Большую часть своей творческой биографии работал в театре, в кино и на телевидении начал сниматься лишь в 2017 году. Однако за относительно небольшой период времени Ю Сон Чжу успел сыграть более десятка ролей, в том числе «засветился» в таких проектах, как «Незнакомец» (2017-2020), «Класс врунов» (2019), «Бар на колесах» (2020). Звездным часом для актера стало участие в сериале «Игра в кальмара». Его персонаж – врач, который ради победы в состязаниях заключает сделку с коррумпированными охранниками.