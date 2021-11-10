Кто играл детектива в «Игре в кальмара»?

Роль детектива Хван Чун Хо, который пробирается на турнир, чтобы найти своего пропавшего брата, сыграл южнокорейский актер и модель Ви Ха Джун (это псевдоним, его настоящее имя – Ви Хён-и). Он наиболее известен по ролям в фильмах «Психиатрическая больница Конджиам» (2018) и «Полночь» (2021), а также в телесериалах «Красивая нуна, что покупает мне еду» (2018), «Романтическое приложение» (2019), «Снова 18» (2020).
За роль в фильме «Психиатрическая больница Конджиам» Ви Ха Джун выдвигался на несколько премий в категории «Лучший молодой актер».
