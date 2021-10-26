Кто играл деда в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Роль игрока под номером 001, старика, в реальности носившего имя О Иль Нам, сыграл южнокорейский актер О Ён Су. Он родился 19 октября 1944 года в городе Пхаджу, провинция Кёнгидо, Республика Корея. Долгое время О Ён Су посвящал себя исключительно театру. В 1963 году он присоединился к труппе под названием «Площадь», с 1987 по 2010 год служил в Национальной театральной труппе Кореи. За все это время актер исполнил на подмостках порядка 200 ролей, в том числе в «Короле Лире» Шекспира, «Трамвае «Желание» Теннесси Уильямса, «Реквием по монахине» по роману Уильяма Фолкнера. В кино О Ён Су начал сниматься достаточно поздно, часто ему доставались роли буддийских монахов.