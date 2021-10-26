Кто играл деда в «Игре в кальмара»?

Меню
Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Роль игрока под номером 001, старика, в реальности носившего имя О Иль Нам, сыграл южнокорейский актер О Ён Су. Он родился 19 октября 1944 года в городе Пхаджу, провинция Кёнгидо, Республика Корея. Долгое время О Ён Су посвящал себя исключительно театру. В 1963 году он присоединился к труппе под названием «Площадь», с 1987 по 2010 год служил в Национальной театральной труппе Кореи. За все это время актер исполнил на подмостках порядка 200 ролей, в том числе в «Короле Лире» Шекспира, «Трамвае «Желание» Теннесси Уильямса, «Реквием по монахине» по роману Уильяма Фолкнера. В кино О Ён Су начал сниматься достаточно поздно, часто ему доставались роли буддийских монахов.

Роль О Иль Нама принесла ему известность во всем мире.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
