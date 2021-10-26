Кто играл 67 в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Роль игрока под номером 067 – Кан Сэ Бёк, беженки из Северной Кореи – исполнила южнокорейская модель и актриса Хо Ен Чон. Она появилась на свет 23 июня 1994 года в Сеуле. Карьеру модели начала в 16 лет, а в 19 приняла участие в телевизионном шоу «Топ-модель по-корейски», где заняла второе место. Хо Ен Чон принимала участие в показах Louis Vuitton, Fendi, Dolce & Gabbana и других модных домов. В разные годы модель украшала обложки японского и корейского Vogue, британских изданий Dazed, LOVE magazine и других. Роль Кан Сэ Бёк в «Игре в кальмара» стала актерским дебютом Хо Ен Чон.