Кто играл 456 в «Игре в кальмара»?

Сон Ки Хуна, игрока номер 456, сыграл южнокорейский актер и модель Ли Джон Джэ. Актер активно снимается в южнокорейских проектах с 90-х годов, на его счету больше 35 фильмов и сериалов. Джон Джэ – номинант на «Золотую пальмовую ветвь» за роль в фильме «Служанка». Создатель и режиссер сериала «Игра в кальмара» рассказал, что выбрал на главную роль именно Джон Джэ, поскольку хотел разрушить сложившийся в его предыдущих ролях образ харизматичного героя.
Самому актеру очень понравилась роль игромана Сон Ки Хуна, а на вопрос о втором сезоне Джон-джэ уверенно отвечает, что готов в нем сыграть, но пока не знает планы авторов сериала.
Авторизация по e-mail