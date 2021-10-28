Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играл 456 в «Игре в кальмара»?

Кто играл 456 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Сон Ки Хуна, игрока номер 456, сыграл южнокорейский актер и модель Ли Джон Джэ. Актер активно снимается в южнокорейских проектах с 90-х годов, на его счету больше 35 фильмов и сериалов. Джон Джэ – номинант на «Золотую пальмовую ветвь» за роль в фильме «Служанка». Создатель и режиссер сериала «Игра в кальмара» рассказал, что выбрал на главную роль именно Джон Джэ, поскольку хотел разрушить сложившийся в его предыдущих ролях образ харизматичного героя.

Самому актеру очень понравилась роль игромана Сон Ки Хуна, а на вопрос о втором сезоне Джон-джэ уверенно отвечает, что готов в нем сыграть, но пока не знает планы авторов сериала.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше