Кто играл 240 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Роль игрока под номером 240 – девушки по имени Чи Ён, отсидевшей срок за убийство отца-тирана, – в «Игре в кальмара» исполнила южнокорейская актриса Ли Ю Ми. Родилась Ли Ю Ми 18 июля 1994 года в городе Чонджу, провинция Чолла-Пукто, Южная Корея. В кино она дебютировала в 2010 году, в ее творческом багаже более двух десятков ролей. Наиболее известные проекты с ее участием – «Желтое море» (2010), «Парень и девушка ХХ века» (2017), «Я влюбилась в голограмму» (2020). Однако международную популярность Ли Ю Ми принесла роль в сериале «Игра в кальмара».

С момента выхода сериала количество ее фолловеров в Instagram выросло до нескольких миллионов человек, и эта цифра с каждым днем только растет. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
