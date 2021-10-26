Кто играл 240 в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Роль игрока под номером 240 – девушки по имени Чи Ён, отсидевшей срок за убийство отца-тирана, – в «Игре в кальмара» исполнила южнокорейская актриса Ли Ю Ми. Родилась Ли Ю Ми 18 июля 1994 года в городе Чонджу, провинция Чолла-Пукто, Южная Корея. В кино она дебютировала в 2010 году, в ее творческом багаже более двух десятков ролей. Наиболее известные проекты с ее участием – «Желтое море» (2010), «Парень и девушка ХХ века» (2017), «Я влюбилась в голограмму» (2020). Однако международную популярность Ли Ю Ми принесла роль в сериале «Игра в кальмара».