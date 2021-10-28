Меню
Кто играл 101 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Игрока номер 101 (гангстера, который проиграл огромную сумму денег в казино и задолжал кредиторам) сыграл южнокорейский актер Хо Сон Тхэ. Он окончил Пусанский национальный университет по специальности «русский язык» и говорит по-русски. До своей актерской карьеры Хо продавал телевизоры на российском рынке для корпорации LG. Благодаря этому актер и стал невероятно популярен среди российских зрителей после выхода сериала. Хо начал свою актерскую карьеру в 2011 году, когда он принял участие в шоу талантов «Чудотворное прослушивание» на канале SBS.

По словам Хо, он записался на шоу после просмотра его рекламы, будучи в нетрезвом состоянии.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
