Кто играл 067 в «Игре в кальмара»?

Роль Кан Сэ Бек (она же игрок № 067) сыграла Чон Хо Ён – южнокорейская топ-модель и актриса. Журнал Vogue назвал ее «топ-моделью по-корейски» (Korea’s Next Top Model). Она также участвовала в четвертом сезоне шоу «Топ-модель по-корейски», где заняла второе место. В настоящее время Чон Хо Ён входит в число лучших моделей на сайте models.com. Роль в сериале «Игра в кальмара» принесла ей мировую известность, в первую неделю после выхода шоу на ее аккаунт в Instagram подписалось более 10 миллионов человек.
4 октября 2021 года она стала самой популярной корейской актрисой в Instagram.
