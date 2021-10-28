Кто играл 067 в «Игре в кальмара»?

Меню
Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Роль Кан Сэ Бек (она же игрок № 067) сыграла Чон Хо Ён – южнокорейская топ-модель и актриса. Журнал Vogue назвал ее «топ-моделью по-корейски» (Korea’s Next Top Model). Она также участвовала в четвертом сезоне шоу «Топ-модель по-корейски», где заняла второе место. В настоящее время Чон Хо Ён входит в число лучших моделей на сайте models.com. Роль в сериале «Игра в кальмара» принесла ей мировую известность, в первую неделю после выхода шоу на ее аккаунт в Instagram подписалось более 10 миллионов человек.

4 октября 2021 года она стала самой популярной корейской актрисой в Instagram.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
