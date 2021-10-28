Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играл 001 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Игрока под номером 001 (старика с опухолью головного мозга, который предпочитает играть, а не ждать смерти в привычном мире) сыграл южнокорейский актер театра и кино О Ён Су. Настоящее имя персонажа – О Иль Нам – буквально переводится с корейского как «первый человек». Дебют актерской карьеры О Ён Су состоялся довольно поздно: в 2002 году в возрасте 58 лет он сыграл свою первую роль в комедии «Маленький монах».

Актер и его персонаж стал довольно популярны после выхода «Игры в кальмара», и многие кадры с О Ён Су, играющим 001, стали мемами. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

O Янг-су
Oh Yeong-su
