Кто играет Жанну в сериале "Мама будет против"?

«Мама будет против» — комедийный сериал, который выходит на телеканале СТС и пользуется огромной популярностью.
Синопсис гласит:
Неудачливый грузчик Николай по неосторожности роняет на клиентку Наталью тяжёлый груз. Хотя девушка отделывается лишь шишкой, её мать, Тамара Игоревна, жаждет мести — ведь в тот же день парень умудрился испортить день и ей, и её мужу-генералу. Теперь Николай рискует остаться без работы и крыши над головой, ведь он жил в каморке при складе. В отчаянии у него возникает отчаянная и «гениальная» идея: чтобы уладить конфликт, нужно договориться с матерью, а для этого… стоит начать ухаживать за самой Натальей.
Роль Жанны в сериале «Мама будет против» исполнила Жанна Красикова. Она впервые появляется в сериале в 32 эпизоде.
