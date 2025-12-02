Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет Жанну в сериале "Мама будет против"?

Кто играет Жанну в сериале "Мама будет против"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 декабря 2025 Дата обновления ответа: 2 декабря 2025

«Мама будет против» — комедийный сериал, который выходит на телеканале СТС и пользуется огромной популярностью.

Синопсис гласит:

Неудачливый грузчик Николай по неосторожности роняет на клиентку Наталью тяжёлый груз. Хотя девушка отделывается лишь шишкой, её мать, Тамара Игоревна, жаждет мести — ведь в тот же день парень умудрился испортить день и ей, и её мужу-генералу. Теперь Николай рискует остаться без работы и крыши над головой, ведь он жил в каморке при складе. В отчаянии у него возникает отчаянная и «гениальная» идея: чтобы уладить конфликт, нужно договориться с матерью, а для этого… стоит начать ухаживать за самой Натальей.

Кто играет Жанну в сериале «Мама будет против»

Роль Жанны в сериале «Мама будет против» исполнила Жанна Красикова. Она впервые появляется в сериале в 32 эпизоде.

Мама будет против
Мама будет против комедия
2023, Россия
5.0
