Кто играет Водяного в сериале "Последний богатырь. Наследие"?

Наш ответ:

"Последний богатырь. Наследие" — одна из самых масштабных онлайн-новинок 2024 года и новая глава популярной фэнтезийной франшизы. В сериале, который разворачивается спустя два десятилетия после событий оригинальной трилогии, роль Водяного досталась любимому российскому актеру Сергею Бурунову.



На этот раз Иван наслаждается семейной жизнью в Белогорье вместе с Василисой и их двумя дочерьми. Однако спокойствие их сказочного бытия нарушается внезапным визитом Северина, колдуна, который предсказывает страшную угрозу. Молодым героиням — Марье, настоящей "богатырке", и её сестре Софье, только начинающей постигать колдовское ремесло, — предстоит взять судьбу двух миров в свои руки. Пока Марья сражается со злом на просторах Белогорья, Софья отправляется в современную Москву, где ей предстоит найти молодого Ивана и убедить его снова вступить в борьбу за спасение волшебного мира. Сюжет обещает не только увлекательные батальные сцены и магические дуэли, но и эмоциональные семейные драмы, через которые герои пройдут, раскрывая свои истинные силы.