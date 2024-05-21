Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет в сериале "Вспоминая тебя"?

Кто играет в сериале "Вспоминая тебя"?

Олег Скрынько 21 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Вспоминая тебя» — популярная отечественная мелодрама, вышедшая на российском телеканале «Домашний» 13 декабря 2019 года. В ней рассказывается о Люде, которая отчаянно ищет исчезнувшего мужа Андрея, безуспешно обращаясь в больницы и полицию. Спустя два года она находит его фото в соцсетях и возвращает домой, однако Андрей ничего не помнит о прошлом. После встречи супруги понимают, что стали друг для друга совершенно чужими людьми.

Центральную роль в мелодраме сыграла Елена Аросьева, которая разделила экран с Игорем Тепловым и Елизаветой Ниловой. Также в сериале появились: Артём Осипов, Всеволод Володин, Алёна Митрошина, Елизавета Яшкина, Георгий Тополага и Юрий Болохов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вспоминая тебя
Вспоминая тебя мелодрама
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше