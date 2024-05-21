Кто играет в сериале "Вспоминая тебя"?

«Вспоминая тебя» — популярная отечественная мелодрама, вышедшая на российском телеканале «Домашний» 13 декабря 2019 года. В ней рассказывается о Люде, которая отчаянно ищет исчезнувшего мужа Андрея, безуспешно обращаясь в больницы и полицию. Спустя два года она находит его фото в соцсетях и возвращает домой, однако Андрей ничего не помнит о прошлом. После встречи супруги понимают, что стали друг для друга совершенно чужими людьми.
Центральную роль в мелодраме сыграла Елена Аросьева, которая разделила экран с Игорем Тепловым и Елизаветой Ниловой. Также в сериале появились: Артём Осипов, Всеволод Володин, Алёна Митрошина, Елизавета Яшкина, Георгий Тополага и Юрий Болохов.
