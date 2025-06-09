Кто играет в сериале "Васнецова"?

Наш ответ:

«Васнецова» - криминальный сериал, который стартовал в 2023 году. Центральную женскую роль Васенцовой в нем исполнила знаменитая российская актриса Анна Михалкова.



Напоминаем сюжет. Майор полиции Вероника Васнецова, мать четверых детей, после десяти лет перерыва возвращается к работе. Ранее она служила в полиции Санкт-Петербурга, но благодаря связям бывшего мужа получает должность главы группы по расследованию тяжких преступлений в Калининграде. Назначение вызывает недовольство у подполковника Лидии Зайцевой, которая рассчитывала на капитана Антона Лескова — опытного опера, уже почти привыкшего к роли начальника. Теперь ему сложно принять авторитет «новенькой». Ника сталкивается с недоверием коллег, проблемами в семье и личной жизни. Но несмотря на давление, она остаётся сильной, доказывая своё мастерство и нестандартным мышлением раскрывая даже самые сложные дела.