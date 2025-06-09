Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет в сериале "Васнецова"?

Кто играет в сериале "Васнецова"?

Олег Скрынько 9 июня 2025 Дата обновления: 10 июня 2025
Наш ответ:

«Васнецова» - криминальный сериал, который стартовал в 2023 году. Центральную женскую роль Васенцовой в нем исполнила знаменитая российская актриса Анна Михалкова.

Напоминаем сюжет. Майор полиции Вероника Васнецова, мать четверых детей, после десяти лет перерыва возвращается к работе. Ранее она служила в полиции Санкт-Петербурга, но благодаря связям бывшего мужа получает должность главы группы по расследованию тяжких преступлений в Калининграде. Назначение вызывает недовольство у подполковника Лидии Зайцевой, которая рассчитывала на капитана Антона Лескова — опытного опера, уже почти привыкшего к роли начальника. Теперь ему сложно принять авторитет «новенькой». Ника сталкивается с недоверием коллег, проблемами в семье и личной жизни. Но несмотря на давление, она остаётся сильной, доказывая своё мастерство и нестандартным мышлением раскрывая даже самые сложные дела.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Васнецова
Васнецова детектив
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше