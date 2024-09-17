Кто играет в сериале «Одноклассники. Бывших не бывает»?

«Одноклассники. Бывших не бывает» — российский мелодраматический мини-сериал, премьера которого состоялась 12 сентября 2024 года. В актерский состав вошли Анастасия Морозовская (Ольга), Василий Шмаков (Сергей), Алексей Гоман (Владимир), Кирилл Бакуменко, Ника Фисенко, Татьяна Весёлкина, Василиса Семенова (Татьяна), Степан Пивкин, Александр Шестопалов (травматолог), Анатолий Краснопивцев.
В центре сюжета — школьная учительница Ольга Гоголева, которая живет в счастливом браке с Сергеем. Вместе они растят сына Костю. Поворотной для судьбы главной героини становится встреча с Владимиром Дудниковым на встрече выпускников. Ольга помнит его как робкого одноклассника Володю, который в школьные времена был в нее влюблен. Тогда Ольга отвергла его, сделав выбор в пользу Сергея. Теперь же Владимир — красивый и уверенный в себе мужчина. Он вновь начинает оказывать Ольге знаки внимания.
