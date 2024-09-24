Кто играет в сериале "Костя - Вера"?

Наш ответ:

«Костя — Вера» — новый российский комедийный сериал, являющийся спин-оффом популярного ситкома «Воронины», который шел на экранах с 2009 по 2019 годы. В долгожданном продолжении зрители вновь увидят полюбившихся актёров: Георгия Дронова, Екатерину Волкову, Анну Фроловцеву, Станислава Дужникова и Юлию Куварзину. Однако на роль Маши была приглашена новая актриса — Карина Орлова.



Сюжет продолжения начинается после того, как семья прощается с Николаем Петровичем Ворониным. Костя, Вера и их дети переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна решает обосноваться на даче. Тем временем Маша приводит в дом своего жениха Серёжу, простого парня из Балаково, который совсем не нравится Косте. Теперь Костя пытается найти в будущем зяте недостатки, цепляясь к нему по любому поводу, как когда-то его мать придиралась к Вере, надеясь, что Маша с ним расстанется. В параллельной линии Лёня, следуя совету психолога, решает пожить отдельно от Насти и переезжает к младшему брату.