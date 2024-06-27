Кто играет тарью в сериале "Один шанс на троих"?

Меню
27 июня 2024
Наш ответ:

"Один шанс на троих" — многосерийная детективная драма, недавно вышедшая на Первом канале, где главную роль Тарьи исполнила Ольга Портретова. Это её дебют в кино и на телевидении, ведь до этого актриса выступала исключительно на театральных подмостках.

Сюжет разворачивается вокруг Олега и Яны, чья история началась 10 лет назад в маленьком пограничном городе. Планы на свадьбу разрушились, когда Олег узнал, что Яна изменила ему с финским бизнесменом и уехала в Финляндию. Спустя годы Яна возвращается, прося помощи у Олега. Она раскрывает, что у них есть сын Витя, которого забрали финские соцслужбы. Судебные попытки вернуть мальчика не увенчались успехом, и Яна предлагает выкрасть сына и тайно вывезти его из страны. Олег соглашается, и начинается их безумная погоня от финской полиции, в ходе которой они заново узнают друг друга.

Один шанс на троих
Один шанс на троих детектив, драма
2024, Россия
0.0
