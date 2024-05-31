Кто играет на саксофоне в сериале «Мелодия для двоих»?

Наш ответ:

Одним из главных героев российского мелодраматического сериала «Мелодия на двоих» (2024) является музыкант и байкер Максим Разбегин в исполнении Дмитрия Миллера. По сюжету главный женский персонаж в лице Виктории Сафоновой (Анна Тараторкина) приезжает на курорт в Турцию без своего супруга, который был вынужден задержаться в России. Прибыв в отель, она узнает, что в ее номер по ошибке заселили Максима. Они в дальнейшем влюбляются друг в друга. В сериале есть сцены, в которых персонаж Миллера играет на саксофоне. Актер, делясь впечатлениями от съемок в «Мелодии на двоих», отмечает, что «приобрел небольшой опыт» в музыке. Очевидно, он разучил какие-то композиции на саксофоне специально для этой роли, однако достоверно неизвестно, звучит ли в сериале музыка именно в его исполнении. Не исключено, что на этапе постпроизводства на картинку была наложена музыка, записанная профессиональным саксофонистом.