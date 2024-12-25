Меню
Кто играет Машу в сериале "Плакса"?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Плакса» - одна из самых обсуждаемых новинок последних лет, которая успешно выходит на СТС. Девочку Машу сыграла Ника Жукова, дочь Сергея Жукова, в свою очередь выступившего продюсером.

Школьница Маша вместе с родителями переезжает из Москвы в провинциальный Новоморск. После обучения в элитной гимназии на Рублёвке ей сложно привыкнуть к реалиям местной школы. Здесь она сталкивается с жестоким буллингом — её преследуют и унижают одноклассницы, используя как психологическое, так и физическое давление. Ситуация обостряется, когда Маша начинает испытывать чувства к Крис, яркой и дерзкой звезде школы. Именно Крис придумывает для неё унизительное прозвище — Плакса. Несмотря на всё, Маша находит утешение в музыке, создавая группу с другими учениками, что помогает ей справляться с трудностями.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Плакса
Плакса драма, музыка
2023, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
