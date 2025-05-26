Кто играет Маню в сериале "Маня и Груня"?

Наш ответ:

«Маня и Груня» - отечественный сериал, вышедший в апреле 2025 года. Главную женскую роль Мани в детективной новинке исполнила актриса

Екатерина Копанова.



Напомним вам сюжет шоу. Майор СК Марина Пичугина, или просто Маня, как зовут её близкие, по собственной инициативе покидает Москву и переезжает в провинциальный Савельевск. Это не изгнание и не результат интриг — Марина сама выбрала этот путь. Она выросла в местном детдоме и надеется найти здесь отца, которого долгие годы считала погибшим. К тому же переезд — шанс начать всё сначала и забыть болезненные отношения, оставшиеся в прошлом. Но на месте всё оказывается куда сложнее: след в поисках отца ведёт в опасную гущу событий, сослуживцы настроены враждебно, а в придачу к новым заботам Мане достаётся упрямая овчарка по кличке Груня.