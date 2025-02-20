Кто играет Леру в сериале "Девушки с Макаровым"?

Наш ответ:

«Девушки с Макаровым» - популярная отечественная комедия, которая продолжает выходить на телеканале ТНТ. Роль Леры в российском сериале исполнила Наталья Бардо.



Напомним о том, о чем рассказывается в шоу. Когда-то принципиальный следователь Павел Макаров нажил себе врага среди коллег, и тот, получив повышение, тонко отомстил – назначил его начальником нового отдела в Бутове. В подчинение Макарова попадает необычная команда – четыре новобранки, только что окончившие МВД. Теперь он должен работать с занудой-отличницей Аней, активной спортсменкой Сашей, молодой матерью Олесей и модницей Катей. У каждой свой характер, опыта нет, а преступления ждать не будут. Павлу предстоит не только раскрывать дела, но и найти подход к своим подопечным, которых судьба забросила в этот суровый отдел.