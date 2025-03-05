Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет Гоголя в сериале "Натали и Александр"?

Кто играет Гоголя в сериале "Натали и Александр"?

Олег Скрынько 5 марта 2025 Дата обновления: 5 марта 2025
Наш ответ:

"Натали и Александр" – новый российский телесериал производства Первого канала, сюжет которого посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. На экране, помимо Пушкина, появляются и другие исторические личности, включая Николая Гоголя, роль которого исполнил Кирилл Фролов.

Напомним, о чем рассказывается в сериале. История любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой — короткий, но судьбоносный период их жизни. Он успел прославиться на всю страну своими яркими произведениями, не подозревая, что его жизнь окажется столь короткой. Для поэта это были самые счастливые и одновременно роковые годы. Натали мечтала о семейном уюте, но судьба распорядилась иначе — она стала не просто женой, а музой великого гения.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Натали и Александр
Натали и Александр драма, исторический
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше