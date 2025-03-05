Кто играет Гоголя в сериале "Натали и Александр"?

"Натали и Александр" – новый российский телесериал производства Первого канала, сюжет которого посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. На экране, помимо Пушкина, появляются и другие исторические личности, включая Николая Гоголя, роль которого исполнил Кирилл Фролов.
Напомним, о чем рассказывается в сериале. История любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой — короткий, но судьбоносный период их жизни. Он успел прославиться на всю страну своими яркими произведениями, не подозревая, что его жизнь окажется столь короткой. Для поэта это были самые счастливые и одновременно роковые годы. Натали мечтала о семейном уюте, но судьба распорядилась иначе — она стала не просто женой, а музой великого гения.
