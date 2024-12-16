Кто играет гимнаста в сериале "Балабол 8"?

«Балабол 8» - продолжение знаменитого детектива, выходящего на телеканале НТВ. Роль гимнаста в телесериале исполнил Алексей Гоман.
Новый сезон принесет главному герою очередную волну запутанных и опасных расследований, которые он, как всегда, берется самозабвенно распутывать. Жизнь подкидывает ему не только сложные дела, но и неожиданные сюрпризы, включая встречу с дядей, который когда-то вдохновил его стать защитником закона. Однако методы старшего товарища, привыкшего к старым порядкам, порой лишь усложняют ситуацию. Тем временем другие герои продолжают сталкиваться с испытаниями: кто-то управляет охранным агентством, кто-то неизменно попадает в переделки, а у некоторых вновь возникают проблемы в личной жизни. В каждом эпизоде — новые загадки и вызовы.
