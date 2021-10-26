Кто играет Ги Хун в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Главного героя сериала, Сона Ги Хуна, играет южнокорейский актер Ли Джон Джэ. Интересно, что свою карьеру в шоу-бизнесе он начал в качестве модели. А в 1993 году, после дебюта в драме «Учитель динозавров», проснулся знаменитым и начал получать приглашения от лучших режиссеров страны. В 2000 году он сыграл главную роль в мелодраме «Домик у моря» о любви, преодолевшей пространство и время. Ремейк этого фильма, получивший название «Дом у озера», вышел в Голливуде в 2006 году. Роль, которую в оригинале играл Ли Джон Джэ, в американском варианте сыграл Киану Ривз. Увидеть южнокорейского актера можно во многих фильмах и сериалах, назовем лишь некоторые из них: «Последний свидетель» (2001), «Воры» (2012), «Начальник штаба» (2019).