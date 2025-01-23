Кто играет Фишера в сериале "Фишер"?

Наш ответ:

Роль серийного убийцы Фишера в одноимённом российском сериале исполнил актёр Евгений Сытый. Его персонаж основан на реальных событиях и изображён как хладнокровный преступник, чьи действия держат в страхе весь город.



Сюжет сериала "Фишер" разворачивается вокруг жестокого маньяка, который получил прозвище из-за своей необычной подписи на месте преступления. Его жертвами становятся молодые девушки, и с каждой новой атакой напряжение в городе растёт. Расследование возглавляет опытная, но эмоционально ранимая следователь Евгения Карпова, которая сталкивается не только с загадками дела, но и с собственными внутренними демонами. Пока полиция пытается связать улики воедино, Карпова постепенно выходит на след Фишера. Однако чем ближе она подбирается к разгадке, тем больше рискует собственной жизнью. Сериал раскрывает не только тонкости расследования, но и психологию охотника и жертвы, заставляя зрителя держаться в напряжении до самого финала.