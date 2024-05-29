Меню
Кто играет дочь Антона в сериале "Универ: 13 лет спустя"?

Кто играет дочь Антона в сериале "Универ: 13 лет спустя"?

Олег Скрынько 29 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Маша Кошина (Лобанова) исполнила роль дочери Антона Мартынова в сериале ТНТ «Универ. 13 лет спустя». Несмотря на свои восемнадцать лет, Маша уже имеет за плечами более 30 ролей в фильмах и сериалах, пусть и в основном эпизодических. С 13 мая зрители могли увидеть ее в продолжении знаменитого ситкома.

По сюжету, Кристина окончательно рассталась с Антоном, который теперь пытается наслаждаться жизнью и открывает паб. Однако внезапное появление взрослой дочери заставляет его кардинально изменить свои привычки и образ жизни. Тем временем Майкл отчаянно пытается вернуть Варю, которая подала на развод из-за его измены, а Маша в одиночку воспитывает двоих детей, пока Валя пропадает на работе, ожидая великого научного открытия. В этот момент в её жизни снова появляется бывший парень Кузя, ставший успешным бизнесменом. Он приехал в Москву, чтобы расширить свой бизнес, но его истинная цель – вернуть Машу, чувства к которой он сохранил после долгих лет разлуки.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Универ. 13 лет спустя
Универ. 13 лет спустя комедия
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
