Кто играет Бабу Ягу в сериале "Последний богатырь: Наследие"?

Наш ответ:

Последний богатырь: Наследие продолжает радовать зрителей на платформе Start, привлекая внимание широкой аудитории. Интересным моментом нового сериала является то, что Бабу-Ягу будут играть две актрисы.

Основная Баба-Яга

Как и в основных фильмах, в роли Бабы Яги выступит известная народная актриса театра и кино Елена Яковлева. Её добрый, но хитрый персонаж будет преподавать колдовство и зельеварение для молодых волшебниц Белогорья. Её составит компанию верная подруга Избушка на курьих ножках.

Молодая Баба-Яга

По сюжету сериала Баба-яга съест молодильное яблочко и превратится в молодую красотку, роль которой исполнила Юлия Пересильд. Дальнейших подробностей лучше не рассказывать, чтобы не сбить интригу спойлерами.

Кто ещё играл Бабу-Ягу в кинофраншизе "Последний Богатырь"

Баба-Яга уже появлялась в молодом облике в первом фильме франшизы. Её роль исполнила Светлана Колпакова.