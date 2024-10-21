Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет Бабу Ягу в сериале "Последний богатырь: Наследие"?

Кто играет Бабу Ягу в сериале "Последний богатырь: Наследие"?

Олег Скрынько 21 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Последний богатырь: Наследие продолжает радовать зрителей на платформе Start, привлекая внимание широкой аудитории. Интересным моментом нового сериала является то, что Бабу-Ягу будут играть две актрисы.

Основная Баба-Яга

Елена Яковлева в роли Бабы-яги

Как и в основных фильмах, в роли Бабы Яги выступит известная народная актриса театра и кино Елена Яковлева. Её добрый, но хитрый персонаж будет преподавать колдовство и зельеварение для молодых волшебниц Белогорья. Её составит компанию верная подруга Избушка на курьих ножках.

Молодая Баба-Яга

Юлия Пересильд в образе молодой Бабы-яги

По сюжету сериала Баба-яга съест молодильное яблочко и превратится в молодую красотку, роль которой исполнила Юлия Пересильд. Дальнейших подробностей лучше не рассказывать, чтобы не сбить интригу спойлерами.

Кто ещё играл Бабу-Ягу в кинофраншизе "Последний Богатырь"

Светлана Колпакова в роли молодой Бабы-яги

Баба-Яга уже появлялась в молодом облике в первом фильме франшизы. Её роль исполнила Светлана Колпакова.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний богатырь. Наследие
Последний богатырь. Наследие фэнтези
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше