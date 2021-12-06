Кто играет Аслана в турецком сериале «Ветреный»?

Наш ответ:

Роль Аслана Асланбея в сериале сыграл Доган Байрактар. Актер мечтал о карьере еще с детства, но в 2015 году прославился как модель. Доган принял участие в национальном конкурсе моделей и занял второе место, а самое главное – привлек к себе внимание режиссеров. В 2017 году Доган получил приглашение сняться в сериале «Воин», где ему досталась роль сержанта Сельчука Йенильмеза. Благодаря этому проекту молодой актер был обеспечен работой на несколько лет вперед – Доган играл в «Воине» вплоть до 2020 года, а затем принял решение уйти. Сразу же после этого Байрактар присоединился к касту популярного турецкого сериала «Ветреный».