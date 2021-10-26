Кто играет Али в «Игре в кальмара»?

Роль пакистанца Али Абдула в «Игре в кальмара» исполнил актер индийского происхождения Анупам Трипати. Он появился на свет 2 ноября 1988 года в Нью-Дели, Индия, в семье среднего класса. В 2006 году Анупам начал обучаться актерскому мастерству и вокалу, планировал поступать в Национальную школу драмы, но затем подал документы в Корейский национальный университет искусств. Менее чем за два года Анупам выучил корейский язык, начал сниматься в фильмах, сериалах, рекламных роликах.
Роль Али принесла индийскому актеру известность во всем мире, количество подписчиков в его Instagram за считаные дни выросло с 10 тысяч до 2,5 миллиона.
