Кто и почему стал убийцей в сериале «Переходный возраст»?

Кто и почему стал убийцей в сериале «Переходный возраст»?

Олег Скрынько 9 апреля 2025 Дата обновления: 9 апреля 2025
Наш ответ:

«Переходный возраст» — британский драматический мини-сериал, вышедший 13 марта 2025 года и с тех пор ставших одним из крупнейших хитов в истории стрим-сервиса Netflix. В центре сюжета убийство школьницы Кэти Леонард, в котором подозревают ее одноклассника в лице 13-летнего Джейми Миллера. Будучи арестованным, на допросе мальчик отрицает свою причастность к преступлению, но против него есть веские улики. В концовке первой серии становится известно, что убийцей действительно является Джейми. В дальнейшем выясняется мотивация. Дело в том, что Джейми долгое время пребывал в тяжелом эмоциональном состоянии из-за травли в соцсетях, связанной с таким явлением, как инцелы. Однако ситуация Джейми предстает не как страшная аномалия, а как закономерное следствие системных проблем в обществе.

Переходный возраст
драма, криминал
2025, Великобритания
