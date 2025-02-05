Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»?

Наш ответ:

«Закон тайги» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 2 июня 2024 года. На данный момент проект состоит из одного сезона (32 эпизода), но второй сезон уже пребывает в разработке. В центре сюжета — полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке. Однажды очередная миссия оборачивается провалом и смертью другого агента, так что Устюжанин догадывается, что в отделе завелся предатель. При этом героя отстраняют от работы. Чтобы выманить предателя, Устюжанин уезжает в далекую деревню, где живет его товарищ. Там протагонист устраивается работать управляющим лесного хозяйства, а в дальнейшем начинает бороться с браконьерами и другими преступниками.



Главным злодеем оказывается человек, известный как Хозяин. В концовке первого сезона Устюжанин хватает его подручного, но тот умирает. Таким образом, Устюжанину не удается раскрыть личность Хозяина. Очевидно, эта интрига припасена на предстоящий второй сезон.