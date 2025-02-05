Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»?

Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»?

Олег Скрынько 5 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Закон тайги» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 2 июня 2024 года. На данный момент проект состоит из одного сезона (32 эпизода), но второй сезон уже пребывает в разработке. В центре сюжета — полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке. Однажды очередная миссия оборачивается провалом и смертью другого агента, так что Устюжанин догадывается, что в отделе завелся предатель. При этом героя отстраняют от работы. Чтобы выманить предателя, Устюжанин уезжает в далекую деревню, где живет его товарищ. Там протагонист устраивается работать управляющим лесного хозяйства, а в дальнейшем начинает бороться с браконьерами и другими преступниками.

Главным злодеем оказывается человек, известный как Хозяин. В концовке первого сезона Устюжанин хватает его подручного, но тот умирает. Таким образом, Устюжанину не удается раскрыть личность Хозяина. Очевидно, эта интрига припасена на предстоящий второй сезон.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Закон тайги
Закон тайги детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше