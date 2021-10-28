Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто главный злодей в «Игре в кальмара»?

Кто главный злодей в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В сериале «Игра в кальмара» отсутствует один ярко выраженный злодей, по ходу сюжета главный герой Сон Ки Хун сталкивается с несколькими антагонистами. Один из них – это гангстер Чан Док Су, игрок под номером 101, готовый на все ради победы. Другой – ведущий и организатор турнира, носящий черную маску, устраивающий смертельные игры для главного героя и всех остальных участников на протяжении сериала. Еще одним антагонистом в конце сериала становится игрок номер 218 Чхо Сан Воо, бизнесмен и хороший знакомый Сон Ки Хуна.

В одном из испытаний противником главного героя становится также игрок 001, старик О Иль Нам, который оказывается основателем смертельных игр.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше