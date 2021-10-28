Кто главный злодей в «Игре в кальмара»?

В сериале «Игра в кальмара» отсутствует один ярко выраженный злодей, по ходу сюжета главный герой Сон Ки Хун сталкивается с несколькими антагонистами. Один из них – это гангстер Чан Док Су, игрок под номером 101, готовый на все ради победы. Другой – ведущий и организатор турнира, носящий черную маску, устраивающий смертельные игры для главного героя и всех остальных участников на протяжении сериала. Еще одним антагонистом в конце сериала становится игрок номер 218 Чхо Сан Воо, бизнесмен и хороший знакомый Сон Ки Хуна.
В одном из испытаний противником главного героя становится также игрок 001, старик О Иль Нам, который оказывается основателем смертельных игр.
Авторизация по e-mail