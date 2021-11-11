Кто главный в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

В восьмой серии «Игры в кальмара» выясняется, что под черной маской ведущего игры оказывается Хван Ин Хо, без вести пропавший брат полицейского Чун Хо (роль, сыгранная актером Ви Ха Джуном). В пятой серии Чун Хо узнает, что Ин Хо – победитель одной из прошлых игр, однако то, как именно он стал ведущим, не объясняется. Роль Хван Ин Хо сыграл известный южнокорейский актер Ли Бён Хон. В последней серии первого сезона становится известно, что ведущий не является главным организатором турнира и что всем руководит О Иль Нам, пожилой участник с опухолью мозга, принимавший участие в игре под номером 001.