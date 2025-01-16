Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто главный маньяк в сериале "Метод"?

Кто главный маньяк в сериале "Метод"?

Олег Скрынько 16 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Метод» — сложный и захватывающий детективный триллер, который удивил зрителей множеством неожиданных поворотов. Главная интрига второго сезона, связанная с тем, кто же является главным злодеем, сохранялась до самого финала, держа всех в напряжении.

Предпоследняя серия, вышедшая 21 марта 2021 года на Первом канале, наконец раскрыла личность противника Есении и Меглина. Герои, которых сыграли Константин Хабенский и Паулина Андреева, всю историю пытались поймать маньяка, бросающего вызов фразой «Ты меня не поймаешь». Зрители строили догадки, некоторые даже подозревали, что злодеем является персонаж Александра Петрова, супруг Есении во втором сезоне. Однако все теории оказались ошибочными. Тайный маньяк — психолог Игорь Самарин, роль которого исполнил Егор Корешков.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Метод
Метод драма, криминал, триллер
2015, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше