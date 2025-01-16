Кто главный маньяк в сериале "Метод"?

Наш ответ:

«Метод» — сложный и захватывающий детективный триллер, который удивил зрителей множеством неожиданных поворотов. Главная интрига второго сезона, связанная с тем, кто же является главным злодеем, сохранялась до самого финала, держа всех в напряжении.



Предпоследняя серия, вышедшая 21 марта 2021 года на Первом канале, наконец раскрыла личность противника Есении и Меглина. Герои, которых сыграли Константин Хабенский и Паулина Андреева, всю историю пытались поймать маньяка, бросающего вызов фразой «Ты меня не поймаешь». Зрители строили догадки, некоторые даже подозревали, что злодеем является персонаж Александра Петрова, супруг Есении во втором сезоне. Однако все теории оказались ошибочными. Тайный маньяк — психолог Игорь Самарин, роль которого исполнил Егор Корешков.