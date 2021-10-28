Кто главный из красных в «Игре в кальмара»?

У нанятых сотрудников в красных комбинезонах есть определенные функции и иерархия, которая является отсылкой к муравьиной колонии. Главными являются те, у кого на маску нанесен символ квадрата, – они выполняют роль менеджеров, приказы которых выполняют все остальные сотрудники, носящие маски с треугольниками (солдаты и охранники) и кругами (рабочие). Также менеджеры могут вступать в контакт с игроками при необходимости. Чаще всего люди с квадратами на масках вооружены револьверами.
При этом все, кто носит красные комбинезоны, подчиняются ведущему игры, который носит черную маску.
