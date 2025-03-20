Кто есть кто в сериале "Универ. Молодые"?

Наш ответ:

«Универ. Молодые» — новое поколение студентов, вписавшихся в легендарную атмосферу любимого ситкома на ТНТ. Это одновременно и продолжение оригинала, и перезапуск.



В центре событий — уже знакомые герои: Саша, сын олигарха Сильвестра Андреевича, пытается стать самостоятельным, а его девушка Даша, умная и саркастичная, поддерживает его, но не даёт спуску. Костя, некогда застенчивый ботаник, теперь уверенный в себе мужчина, а его жена Маша всё так же мечтает о роскошной жизни.



К ним присоединяются новые студенты с амбициями, мечтами и своими проблемами. Их ждут любовь, дружба, учёба и вечная борьба с бытовыми трудностями. Старые и новые герои сталкиваются с комичными, а порой жизненными ситуациями, которые заставляют их взрослеть, но не терять чувство юмора.