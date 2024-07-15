Меню
Кто есть кто в сериале "Дом дракона"?

Олег Скрынько 15 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Основные персонажи сериала "Дом дракона":

  • Кинг Визерис I Таргариен (Paddy Considine) - Король Вестероса, наследник Джаэхаериса I. Его правление приводит к гражданской войне, известной как Танец Драконов.
  •  
  • Принц Дэймон Таргариен (Matt Smith) - Младший брат Визериса I, харизматичный и амбициозный воин. Его претензии на трон приводят к конфликтам.
  •  
  • Принцесса Рейнира Таргариен (Emma D'Arcy) - Старшая дочь Визериса I и его наследница. Она претендует на трон, что становится причиной гражданской войны.
  •  
  • Алисент Хайтауэр (Olivia Cooke) - Вторая жена Визериса I, мать его детей, которые также претендуют на трон. Она играет ключевую роль в интригах двора.
  •  
  • Ото Хайтауэр (Rhys Ifans) - Отец Алисент, Десница Короля. Влиятельный и амбициозный политик, стремящийся укрепить власть своей семьи.
  •  
  • Лорд Корлис Веларион (Steve Toussaint) - Глава дома Веларионов, могущественный лорд и морской адмирал, поддерживающий Рейниру в её претензиях на трон.
  •  
  • Принцесса Рейнис Веларион (Eve Best) - Жена Корлиса Велариона, известная как "Королева, которая не была". Она также имеет свои претензии на трон.
  •  
  • Сэр Кристон Коул (Fabien Frankel) - Рыцарь Королевской гвардии, чья верность и действия играют значительную роль в разворачивающихся событиях.
  •  
  • Принц Эйгон II Таргариен (Tom Glynn-Carney) - Старший сын Визериса I и Алисент Хайтауэр, также претендующий на трон, что приводит к конфликту с Рейнирой.

