Кто есть кто в сериале "Дом дракона"?
Кто есть кто в сериале "Дом дракона"?
Олег Скрынько
15 июля 2024
Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:
Дом дракона
":
Кинг Визерис I Таргариен (
Paddy Considine
) - Король Вестероса, наследник Джаэхаериса I. Его правление приводит к гражданской войне, известной как Танец Драконов.
Принц Дэймон Таргариен (
Matt Smith
) - Младший брат Визериса I, харизматичный и амбициозный воин. Его претензии на трон приводят к конфликтам.
Принцесса Рейнира Таргариен (Emma D'Arcy) - Старшая дочь Визериса I и его наследница. Она претендует на трон, что становится причиной гражданской войны.
Алисент Хайтауэр (
Olivia Cooke
) - Вторая жена Визериса I, мать его детей, которые также претендуют на трон. Она играет ключевую роль в интригах двора.
Ото Хайтауэр (
Rhys Ifans
) - Отец Алисент, Десница Короля. Влиятельный и амбициозный политик, стремящийся укрепить власть своей семьи.
Лорд Корлис Веларион (
Steve Toussaint
) - Глава дома Веларионов, могущественный лорд и морской адмирал, поддерживающий Рейниру в её претензиях на трон.
Принцесса Рейнис Веларион (
Eve Best
) - Жена Корлиса Велариона, известная как "Королева, которая не была". Она также имеет свои претензии на трон.
Сэр Кристон Коул (
Fabien Frankel
) - Рыцарь Королевской гвардии, чья верность и действия играют значительную роль в разворачивающихся событиях.
Принц Эйгон II Таргариен (
Tom Glynn-Carney
) - Старший сын Визериса I и Алисент Хайтауэр, также претендующий на трон, что приводит к конфликту с Рейнирой.
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Пэдди Консидайн
Paddy Considine
Мэтт Смит
Matt Smith
Оливия Кук
Olivia Cooke
Рис Иванс
Rhys Ifans
Стив Туссэн
Steve Toussaint
Ив Бест
Eve Best
Фабьен Франкель
Fabien Frankel
Том Глинн-Карни
Tom Glynn-Carney
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
