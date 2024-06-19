Меню
Кто есть кто в сериале «Американские боги»?

Олег Скрынько 19 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Американские боги» — фэнтезийный сериал, в основу которого лег одноименный роман Нила Геймана. Шоу насчитывает три сезона, которые выходили с 2017 по 2021 год. Ниже рассказываем о ключевых персонажах.

  • Тень Мун (Рики Уиттл) — главный герой, тихий и добродушный. Выйдя из тюрьмы, узнает о смерти любимой жены и встречается с таинственным стариком по имени Мистер Среда, который оказывается его отцом. Тень восходит к Бальдру из скандинавской мифологии.
  • Мистер Среда (Иэн Макшейн) — плут и мошенник, который на самом деле является Одином, верховным богом скандинавской мифологии. Среда — одно из его воплощений.
  • Лора Мун (Эмили Браунинг) — жена Тени. Не оставляет его даже после смерти.
  • Сумасшедший Суини (Пабло Шрайбер) — ирландский реплекон, любящий фокусы, выпивку и гуляния.
  • Чернобог (Петер Стормаре) — славянский бог. Суров, но справедлив.
  • Мистер Нанси (Орландо Джонс) — Старый бог, прибывший в Америку из Западной Африки. Трикстер.
  • Пасха (Кристин Ченоуэт) — европейская богиня весны и обновления природы.
  • Билкис (Йетиде Бадаки) — древняя богиня любви, ставшая проституткой.
  • Техномальчик (Брюс Лэнгли) — один из Новых богов, является воплощением интернета и современных технологий.
  • Медиа (Джиллиан Андерсон) — богиня, репрезентирующая телевидение. Появляется в разных обликах (Дэвид Боуи, Джуди Гарленд, главная героиня ситкома «Я люблю Люси» и Мэрилин Монро).
  • Зоря Полуночная (Мелисса Роксбур) — одна из трех сестер, которые живут с Чернобогом. Сестры олицетворяют разное время суток.
  • Лоу Ки Лайсмит (Джонатан Такер) — сосед Тени по камере. В действительности является воплощением бога озорства Локи.
  • Мистер Мир (Криспин Гловер) — лидер Новых богов и еще одна ипостась Локи. Вступил в сговор с Одином, чтобы в своих интересах инициировать войну между Старыми и Новыми богами.
  • Мистер Шакал (Крис Оби) и Мистер Ибис (Демор Барнс) — братья-гробовщики. Первый — египетский бог Анубис, второй — египетский бог знаний и мудрости.

