Кто есть кто в сериале «Американские боги»?

«Американские боги» — фэнтезийный сериал, в основу которого лег одноименный роман Нила Геймана. Шоу насчитывает три сезона, которые выходили с 2017 по 2021 год. Ниже рассказываем о ключевых персонажах.
Тень Мун (Рики Уиттл) — главный герой, тихий и добродушный. Выйдя из тюрьмы, узнает о смерти любимой жены и встречается с таинственным стариком по имени Мистер Среда, который оказывается его отцом. Тень восходит к Бальдру из скандинавской мифологии.
Мистер Среда (Иэн Макшейн) — плут и мошенник, который на самом деле является Одином, верховным богом скандинавской мифологии. Среда — одно из его воплощений.
Лора Мун (Эмили Браунинг) — жена Тени. Не оставляет его даже после смерти.
