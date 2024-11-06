Меню
Кто еще придет в шоу «Звезды в джунглях»?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Звезды в джунглях» — реалити-шоу о выживании, выходящее на телеканале ТНТ. В ближайшее воскресенье, 10 ноября, в эфире появится очередной выпуск. Концепция проекта заключается в том, что группа знаменитостей попадает в настоящие джунгли, где им предстоит пройти массу всевозможных испытаний. Всего в шоу примут участие 19 конкурсантов, причем десять из них будут находиться в джунглях с первого дня, тогда как остальные девять присоединятся по ходу событий, заменяя выбывающих каждую неделю игроков. В предстоящем выпуске новичком станет комик и актер Омар Алибутаев. В качестве ведущих выступают Ольга Бузова и Михаил Галустян. Призовой фонд игроки накапливают в течение соревнования. Максимальный размер награды может составить свыше 30 млн рублей.

