Кто Бурдасов в сериале "Высшая мера"?

Кто Бурдасов в сериале "Высшая мера"?

Олег Скрынько 1 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Высшая мера» — нашумевший отечественный криминальный ретро-сериал, который выходил на канале НТВ в 2024 году. Одной из главных интриг сериала была личность Бурдасова, которая в конечном итоге оказалась Михаилом Нагорных, роль которого исполнил Игорь Ливанов.

Сюжет сериала посвящён поиску преступника, который после войны скрывается под маской приличного человека. Этот уголовник, начавший заниматься бандитизмом ещё в юности, имел один характерный способ ликвидации людей, который в итоге и выдал его. Противостоит злодею следователь прокуратуры Егор Таболин. Он пытается выяснить, кто из пожилых мужчин, проживающих в Ярославле в 1970-х годах, является тем самым бывшим бандитом Иваном Бурдасовым.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Высшая мера
Высшая мера криминал
2024, Россия
0.0
