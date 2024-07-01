Кто Бурдасов в сериале "Высшая мера"?

Наш ответ:

«Высшая мера» — нашумевший отечественный криминальный ретро-сериал, который выходил на канале НТВ в 2024 году. Одной из главных интриг сериала была личность Бурдасова, которая в конечном итоге оказалась Михаилом Нагорных, роль которого исполнил Игорь Ливанов.



Сюжет сериала посвящён поиску преступника, который после войны скрывается под маской приличного человека. Этот уголовник, начавший заниматься бандитизмом ещё в юности, имел один характерный способ ликвидации людей, который в итоге и выдал его. Противостоит злодею следователь прокуратуры Егор Таболин. Он пытается выяснить, кто из пожилых мужчин, проживающих в Ярославле в 1970-х годах, является тем самым бывшим бандитом Иваном Бурдасовым.