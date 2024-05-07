Кто будет сниматься в сериале "Универ: 13 лет спустя"?

В сериале "13 лет спустя" появится Виталий Гогунский, известный по роли спортсмена Кузи в "Универе". Также вернутся Арарат Кещян (Майкл), Анна Хилькевич (Маша) и Станислав Ярушин (Антон).
Сюжет "13 лет спустя" будет развиваться через три года после событий "Универа. 10 лет спустя". Антон после расставания с Кристиной узнает о взрослой дочери, Майкл пытается вернуть Варю, Маша воспитывает двоих детей, а Валя ищет великое научное открытие. Кузя, приезжая в Москву как богатый бизнесмен, сохраняет чувства к Маше и намерен вернуть ее.
Премьера долгожданного продолжения состоится на канале ТНТ 13 мая 2024 года.
