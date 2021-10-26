Кто брат полицейского в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

В предпоследней серии «Игры в кальмара» зрители узнают, что Ин Хо – тот самый пропавший брат, поисками которого занимался полицейский Чун Хо, – на самом деле является фронтменом. Чун Хо удалось сбежать с острова, собрав достаточно доказательств того, что все происходящее в секретном комплексе противозаконно. Однако фронтмен находит беглеца и предлагает ему сдаться, что уже удивительно, ведь ранее человек в маске без лишних слов мог убить абсолютно любого. После того как Чун Хо ранит фронтмена в плечо, тот наконец снимает маску, и зрители видят Ин Хо. Оказалось, что он стал победителем одной из предыдущих игр, которая проходила задолго до тех состязаний, которые показаны в сериале.