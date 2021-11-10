Кто брат копа в «Игре в кальмара»?

Меню
Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В восьмой серии сериала «Игра в кальмара» выясняется, что Хван Ин Хо, без вести пропавший брат детектива Чун Хо, – это ведущий игры, скрывающий свое лицо за черной маской. Также в ходе расследования Чун Хо узнает, что турнир проводится ежегодно, а Хван Ин Хо был победителем турнира в 2015 году, однако как именно он превратился из участника в ведущего, в сериале не объясняется.

Роль Хван Ин Хо сыграл известный южнокорейский актер Ли Бён Хон, неоднократно появлявшийся в крупных голливудских кинопроектах. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
