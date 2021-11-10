Кто брат копа в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

В восьмой серии сериала «Игра в кальмара» выясняется, что Хван Ин Хо, без вести пропавший брат детектива Чун Хо, – это ведущий игры, скрывающий свое лицо за черной маской. Также в ходе расследования Чун Хо узнает, что турнир проводится ежегодно, а Хван Ин Хо был победителем турнира в 2015 году, однако как именно он превратился из участника в ведущего, в сериале не объясняется.