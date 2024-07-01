Кто богач, а кто бедняк в "Мистер Х"?

Наш ответ:

«Мистер Х» - один из самых популярных релити-проектов на российском телевидении прямо сейчас. На днях состоялась премьера финального выпуска программы, где Станислав Еговцев и Гордей Крапивка искали спутницу жизни среди 12 конкурсанток. До финала дошли лишь три из них.



Анастасия Руль, Анжела Калачева и Юлия Лылова оказались перед сложным выбором: деньги или любовь. В финале шоу «Мистер Х» им предложили либо крупную сумму денег, либо шанс построить отношения с одним из парней. Они не знали, кто из них богат, а кто беден. Никто из девушек не согласился взять деньги вместо любви. В итоге оказалось, что Станислав Еговцев был богачом, а Гордей Крапивка — бедняком. Победительницей второго сезона шоу «Мистер Х. Богач — бедняк» стала Анжела, которая выбрала любовь и заключила союз с Гордеем Крапивкой.