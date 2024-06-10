Меню
Кто бедняк во 2 сезоне шоу "Мистер Х"?

Олег Скрынько 10 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Финал второго сезона шоу "Мистер Х" еще впереди, и кто окажется бедняком, пока неизвестно.

Этот сезон оказался еще более захватывающим, чем первый, с участием двух холостяков: миллионера Станислава Еговцева и притворяющегося богатым Гордея Крапивки. За их любовь соревнуются 12 девушек. В предыдущем выпуске шоу "Мистер Х. Богач — бедняк" участниц отправили в деревню, что позволило холостякам лучше узнать своих избранниц. Проект покинули Валерия Василевская, Светлана Коптева и Ангелина Плаксина. В новом выпуске участницы прошли через откровенный танец и аттракцион «бык Родео», где победила Дарья Беликова. Затем последовали индивидуальные свидания. Юлия Штин впечатлила Еговцева своей стойкостью, а Гордей остался доволен Дарьей Беликовой, но не Мариной Прониной, которая вызвала его негодование. Наташа Копысова сначала показала себя с хорошей стороны, но позже переборщила с алкоголем и вела себя развязно, что шокировало миллионера, и она выбыла из шоу. Вероника Смирнова и Дарья Беликова также покинули проект. Теперь за сердце Стаса и Гордея продолжают бороться девять девушек.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мистер X
Мистер X телешоу
2022, Россия
0.0
