Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто Архитектор в сериале «Невский»?

Кто Архитектор в сериале «Невский»?

Олег Скрынько 23 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Невский» — знаменитый российский детективно-драматический сериал, который выходит на телеканале НТВ. Шоу стартовало в 2016 году и на данный момент насчитывает шесть сезонов, тогда как седьмой, состоящий из 30 эпизодов, начнет выходить 7 октября 2024 года. Не исключено, что седьмая часть станет финальной. Предстоящий сезон получил подзаголовок «Месть Архитектора». Архитектор — главный антагонист этой криминальной саги, противостоящий Павлу Семенову в исполнении Антона Васильева. Во втором сезоне выясняется, что Архитектором является Кирилл Назаров, близкий друг и бывший напарник Семенова по работе в уголовном розыске. Однако на самом деле Архитекторов семеро — это члены спецотряда КГБ, которые стали наемными убийцами. Лидером группировки выступает полковник полиции Сергей Семенчук.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Невский
Невский боевик
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше