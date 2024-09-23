Кто Архитектор в сериале «Невский»?

«Невский» — знаменитый российский детективно-драматический сериал, который выходит на телеканале НТВ. Шоу стартовало в 2016 году и на данный момент насчитывает шесть сезонов, тогда как седьмой, состоящий из 30 эпизодов, начнет выходить 7 октября 2024 года. Не исключено, что седьмая часть станет финальной. Предстоящий сезон получил подзаголовок «Месть Архитектора». Архитектор — главный антагонист этой криминальной саги, противостоящий Павлу Семенову в исполнении Антона Васильева. Во втором сезоне выясняется, что Архитектором является Кирилл Назаров, близкий друг и бывший напарник Семенова по работе в уголовном розыске. Однако на самом деле Архитекторов семеро — это члены спецотряда КГБ, которые стали наемными убийцами. Лидером группировки выступает полковник полиции Сергей Семенчук.
Авторизация по e-mail