Кто 069 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Игрок 069 – это один из второстепенных персонажей, мужчина, участвующий в игре вместе со своей женой, игроком 070. Им удается пройти три игры, но в шестой серии они, будучи в одной паре, оказываются вынуждены играть друг против друга. Судя по всему, игрок 069 победил свою жену, поскольку с игры он возвращается один. У него случается истерика, он просит выживших проголосовать за прекращение игры, но его никто не слушает.

Ночью 069 заканчивает жизнь самоубийством, повесившись на самодельной веревке, чем очень расстраивает VIP-гостя, который поставил на его победу миллион долларов.

 

