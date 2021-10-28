Кто 069 в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Игрок 069 – это один из второстепенных персонажей, мужчина, участвующий в игре вместе со своей женой, игроком 070. Им удается пройти три игры, но в шестой серии они, будучи в одной паре, оказываются вынуждены играть друг против друга. Судя по всему, игрок 069 победил свою жену, поскольку с игры он возвращается один. У него случается истерика, он просит выживших проголосовать за прекращение игры, но его никто не слушает.