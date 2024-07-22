Королева змей - это что за змея?

Наш ответ:

Королевские змеи — род неядовитых змей из семейства ужеобразных, включающий 26 видов. Эти змеи обитают в Северной и Центральной Америке и достигают длины от 50 см до 2 м. Они отличаются яркой контрастной окраской, часто состоящей из красных, черных и белых колец. Их чешуя гладкая.



В честь этих змей был назван сериал "Королева змей", вышедший в 2022 году. Сюжет разворачивается в XVI веке и повествует о Екатерине Медичи. Считавшаяся эмигранткой и простушкой, Екатерина выходит замуж за французского короля в юном возрасте, надеясь родить много наследников. Однако она сталкивается с тем, что её муж влюблен в женщину старше себя, её приданое не выплачено, а сама она не может зачать ребёнка. Благодаря своему уму и решительности Екатерине удаётся сохранить брак и стать искусной в монархических интригах, правя Францией на протяжении 50 лет.