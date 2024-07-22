Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Королева змей - это что за змея?

Королева змей - это что за змея?

Олег Скрынько 22 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Королевские змеи — род неядовитых змей из семейства ужеобразных, включающий 26 видов. Эти змеи обитают в Северной и Центральной Америке и достигают длины от 50 см до 2 м. Они отличаются яркой контрастной окраской, часто состоящей из красных, черных и белых колец. Их чешуя гладкая.

В честь этих змей был назван сериал "Королева змей", вышедший в 2022 году. Сюжет разворачивается в XVI веке и повествует о Екатерине Медичи. Считавшаяся эмигранткой и простушкой, Екатерина выходит замуж за французского короля в юном возрасте, надеясь родить много наследников. Однако она сталкивается с тем, что её муж влюблен в женщину старше себя, её приданое не выплачено, а сама она не может зачать ребёнка. Благодаря своему уму и решительности Екатерине удаётся сохранить брак и стать искусной в монархических интригах, правя Францией на протяжении 50 лет.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Королева змей
Королева змей драма, исторический
2022, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше