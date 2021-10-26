Меню
Кому можно смотреть «Игру в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Возрастной ценз сериала «Игра в кальмара» в России – «18+». Согласно классификации Netflix, контент, которому присвоена такая возрастная категория, рекомендован для зрителей старше 18 лет. Перед просмотром следует помнить о том, что в сериале, маркированном отметкой «18+», подразумевается наличие жестоких сцен, откровенных сцен и сцен суицида. В «Игре в кальмара» не так много моментов, в которых присутствует нагота и секс, а вот сцен с насилием и жестокостью предостаточно. После выхода сериала в СМИ появились сообщения о том, что в ассоциацию «Лига безопасного интернета» поступило несколько обращений от родителей, обеспокоенных интересом молодежи к «Игре в кальмара».

По словам директора ассоциации Екатерины Мизулиной, часть аудитории считает, что у подростков может возникнуть желание повторить в реальности некоторые сцены из шоу.

 

