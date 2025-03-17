Меню
Кого выгонят из шоу "Большие девочки"?

Олег Скрынько 17 марта 2025 Дата обновления: 17 марта 2025
Наш ответ:

Следующий выпуск «Большие девочки» выйдет 18 марта, и зрители смогут узнать, кто покинет проект. Организаторы не раскрывают спойлеры заранее, сохраняя интригу до эфира.

Напомним вам, что в четверг, 13 марта 2025 года, в девятом выпуске второго сезона шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница!» участницы не только проходили испытания, но и пытались вычислить тайного предателя – так называемого «крота». В результате подозрения с Богданы Тоймурзиной были сняты, однако финальное взвешивание решено было перенести на следующий день – пятницу, 14 марта 2025 года.

Программа сразу же полюбилась широкой публике благодаря необычном и резонансному концепту. С каждым сезоном «Ждули» становятся только популярнее, покоряя аудиторию всех возрастов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большие девочки
Большие девочки телешоу
2024, Россия
0.0
