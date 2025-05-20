Меню
Кого «убили» в первом выпуске шоу «Мастер игры»?

Олег Скрынько 20 мая 2025 Дата обновления: 20 мая 2025
Наш ответ:

«Мастер игры» — российское реалити-шоу, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 17 мая 2025 года, когда вышел первый эпизод. Концепция заключается в том, что 22 звездных участников отправились в Марокко, где им предстоит сыграть в психологическую игру, напоминающую «Мафию». Из всех игроков трое становятся «темными», а остальные — «светлыми». Задача конкурсантов состоит в том, чтобы вычислить «темных», пристально наблюдая друг за другом. Также участники проходят разные испытания, пополняя призовой фонд.

По итогам первого выпуска из проекта выбыла экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова, которая ныне является протеже Филиппа Киркорова. На вечернем голосовании большинство участников проголосовали против нее, поскольку вела себя надменно. При этом Овсянникова оказалась «светлой», тогда как главная цель конкурсантов — вычислить и изгнать «темных».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мастер игры
Мастер игры телешоу
2025, Россия
0.0
