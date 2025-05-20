Кого «убили» в первом выпуске шоу «Мастер игры»?

Наш ответ:

«Мастер игры» — российское реалити-шоу, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 17 мая 2025 года, когда вышел первый эпизод. Концепция заключается в том, что 22 звездных участников отправились в Марокко, где им предстоит сыграть в психологическую игру, напоминающую «Мафию». Из всех игроков трое становятся «темными», а остальные — «светлыми». Задача конкурсантов состоит в том, чтобы вычислить «темных», пристально наблюдая друг за другом. Также участники проходят разные испытания, пополняя призовой фонд.



По итогам первого выпуска из проекта выбыла экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова, которая ныне является протеже Филиппа Киркорова. На вечернем голосовании большинство участников проголосовали против нее, поскольку вела себя надменно. При этом Овсянникова оказалась «светлой», тогда как главная цель конкурсантов — вычислить и изгнать «темных».